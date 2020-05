Gds – Sponsor tecnico, l’Adidas strizza l’occhio all’Inter. Maglie, Lukaku e Lautaro…

Il mercato delle maglie è in ebollizione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nei magazzini delle aziende tutto è pronto. Ma quando si potrà sdoganare l’oggetto del desiderio dei tifosi? “Il volume d’affari è cresciuto. Siamo oltre i 110 milioni. Merito della Juve che ha portato il suo contratto con Adidas (fino al 2027) a 51 milioni annui. Ma il Milan, che prima dettava legge, è passato da Adidas a Puma scendendo da 27 milioni a 15. E si dice che Adidas strizzi l’occhio all’Inter, blindata con Nike (a 10 milioni più i diritti di retail e licensing, pure in Cina) fino al 2024. Quello degli sponsor tecnici è un mercato. E’ fonte di reddito per le società che stipulano contratti milionari in nome di quella voce, merchandising, che fa salire il fatturato. Cristiano Ronaldo fa vendere più maglie. Lukaku e Lautaro sono i top Inter, al Milan è bastato che Ibra tornasse. A Napoli Insigne fa pari con Mertens, alla Roma vince Zaniolo, alla Lazio Immobile. Belotti al Toro. Papu Gomez all’Atalanta, De Paul a Udine, Nainggolan a Cagliari”.

(Gazzetta dello Sport)