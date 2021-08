AS – Messi, Chelsea chiede vertice di urgenza. Ecco l’intreccio con Lukaku

Il portale spagnolo rilancia il club inglese per Messi, ma non viene abbandonata la pista caldissima con l'Inter per il belga

Andrea Della Sala

È di ieri la notizia dell'addio di Lionel Messi al Barcellona. L'argentino non rinnoverà con il club blaugrana e ora è alla ricerca di una nuova avventura. Sulle sue tracce ci sono Psg, Manchester City e l'Inter di Miami. Ma non solo, perché nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Chelsea. Secondo quanto riporta AS, infatti, i Blues questa mattina avrebbero fatto sapere del loro interesse. Il Chelsea sta puntando forte su Romelu Lukaku e tratta con l'Inter il centravanti belga, ma ora Abramovich avrebbe messo gli occhi su Messi.

Il presidente del Chelsea avrebbe chiesto una riunione urgente con l'entourage dell'argentino, sapendo che il City difficilmente può farsi avanti dopo l'affare Grealish. Il Chelsea sa di essere in svantaggio con il Psg nella corsa a Messi, ma ha la liquidità per cercare di mettere a segno il colpo. L'idea del club inglese è di andare avanti con la trattativa per Lukaku con l'Inter e poi ascoltare le richieste di Messi, in modo da assicurare in ogni caso a Tuchel un attaccante di grande livello.