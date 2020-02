Giornale – Messi, l’Inter ci ha provato. Quanto è grande il cuore di Suning? Con Moratti…

Tra le colonne de Il Giornale, il giornalista Riccardo Signori fa un’analisi sulle reali o presunte possibilità che Lionel Messi lasci davvero il Barcellona per provare un’esperienza in Italia. Magari all’Inter, più volte accostata al fuoriclasse argentino. Un sogno che Suning potrebbe anche realizzare, ma che sfora i parametri della proprietà nerazzurra. Scrive il quotidiano:

PANE PER MORATTI – “Questo era pane per il Moratti tifoso e presidente visionario: c’è Messi, ci provo. Oggi forse non sarebbe più così. Ma l’idea Messi continua a frullare nei sogni, più che nella realtà, del calcio italiano. E qui bisognerebbe scendere dall’albero. E magari cominciare a vincere in Europa. Tutto questo bel fiorire di supposizioni, «Messi alla Juve», «No, Messi all’Inter», «No, ancora meglio: Messi e Ronaldo insieme nella Juve», è degno dei disegnini dei bambini dell’asilo infantile. Il nostro calcio non può sopportare certe spese e altrettanti stipendi. La Juve ci ha provato con Cristiano Ronaldo e se ne vedono gli effetti: esborsi aumentati, non altrettanto in linea gli incassi (…)”.

E L’INTER? – “Qualcuno pensa: perché non l’Inter? Appunto, ci fosse ancora Moratti. Invece Suning ha dimostrato di avere ambizioni, disposto a spendere, ma non lascia passare il sogno e il soldo facile. I cinesi sono arrivati con una idea di business: e Messi sarebbe ideale per i sogni affaristici, poi per quelli di gloria. L’ingaggio di Conte fa parte del business, quello di Messi completerebbe l’opera e, sicuramente, l’Inter ha provato a tastare il terreno. Ma qui sta il problema: i parametri di Suning non ammettono deviazioni dal computo incassi-spese: come dimostrato anche dal mercato di gennaio. Si parla di ambizioni ed affari, poi si pensa al cuore. Moratti prima pensava al cuore. Messi sarebbe un affare da cuore tifoso: non un affare. Quanto è grande il cuore di Suning?“.

(Fonte: il Giornale)