Barcellona, Messi può andarsene a zero ma non all’Inter? Spunta vincolo per tutti i club che…

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona gratuitamente al termine di ogni stagione. E’ questa la notizia che diede il Pais nel settembre 2019, rivelando, cosa poi confermata dal club, l’esistenza della clausola che permette a Leo Messi di abbandonare il Barcellona gratuitamente, solo dando 30 giorni di preavviso, già nel giugno del 2020 ovvero un anno prima della scadenza di contratto.

Grande festa per le big europee che sognano la Pulce? In realtà, ci sarebbe un vincolo all’interno di questa clausola. La clausola, sottolineò El Mundo Deportivo citando fondi del Barcellona, varrebbe solo nel caso Messi decidesse di andare a giocare in una lega minore.

Nessuna chance, quindi, per i club dei primi cinque campionati d’Europa: Liga, Premier, Serie A, Bundesliga o Ligue 1. La clausola, quindi, sarebbe la stessa concessa a Xavi e Iniesta, che hanno lasciato il Barça a costo zero per andare a giocare l’uno in Qatar e l’altro in Giappone.