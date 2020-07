Gds – Messi, l’Inter ha la forza economica per pianificare il colpo. Il club potrebbe provare…

Messi all’Inter? Ad accendere le speranze dei tifosi nerazzurri ieri ci ha pensato PPTV, canale televisivo di proprietà di Suning, a far sognare i tifosi: l’ombra della Pulce proiettata sul Duomo. Non è la prima volta che PPTV lancia indizi di mercato, prima di Inter-Brescia, infatti, l’immagine scelta per presentare il match era stata costruita con il prestigiatore Antonio Conte che tirava fuori dal mazzo l’asso Sandro Tonali in maglia Inter.

“La situazione contrattuale del sei volte Pallone d’Oro è chiara: scade nel 2021 ma al momento l’idea di allungare, anche per colpa dei tanti problemi dei catalani quest’anno, si è arenata. È vero però che Leo non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Barça“, spiega la Gazzetta dello Sport. “Ma l’Inter potrebbe provare a infilarsi nelle crepe di questo lunghissimo rapporto e il trasferimento di Messi senior a Milano da agosto, potrebbe anche essere sfruttato dai dirigenti nerazzurri per provare a sondare l’entourage del 33enne argentino ed eventualmente mettere in piedi l’assalto“.

“Sapendo che Suning dovrebbe fare un investimento maxi, fuori dal budget oggi a disposizione di Marotta e Ausilio. Messi guadagna 50 milioni di euro netti a stagione, una cifra mostruosa. Ma l’Inter, esattamente come ha fatto la Juve con Cristiano Ronaldo due estati fa, ha la forza economica per poter pensare di pianificare un acquisto di questo peso. Bisogna volerlo, però”.

(Gazzetta dello Sport)