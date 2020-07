PPTV fa sognare i tifosi dell’Inter: spunta la foto del prossimo acquisto nerazzurro?

L’arrivo di Hakimi all’Inter è un’altra dimostrazione di quanta fame abbia la proprietà nerazzurra. Caldi mesi di mercato attendono la squadra di Antonio Conte, che punta a rinforzarsi per poter primeggiare in Italia e in Europa la prossima stagione. Tra gli obiettivi dichiarati anche Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, che questa sera affronterà proprio i nerazzurri al Meazza. E nella locandina di presentazione di PPTV, emittente di Suning, spunta un dettaglio che fa sognare i tifosi dell’Inter: Tonali è l’asso che esce dal mazzo di carte nella mano destra di Antonio Conte, con tanto di maglia del club di viale della Liberazione. Semplice speranza o indizio di mercato? Solo il tempo potrà dirlo.