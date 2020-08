TyC Sports – Messi, rientro d’urgenza dalle vacanze. Oggi incontro con Koeman: “È possibile…”

Sono giorni cruciali per capire se davvero l’addio di Lionel Messi al Barcellona potrà diventare realtà. E se, di conseguenza, l’Inter potrà davvero sognare di realizzare il colpo più importante della sua storia recente. Secondo quanto riportato in Argentina dalla testata TyC Sports, infatti, l’attaccante argentino avrebbe deciso di interrompere le vacanze per incontrare nella giornata di oggi il nuovo allenatore del Barça, Ronal Koeman (che, tra l’altro, nella conferenza stampa di presentazione, non ha affatto fugato i dubbi sul futuro della Pulce).

Sul tavolo della discussione, il progetto del tecnico olandese, chiamato a convincere il numero 10 blaugrana sulla bontà delle sue idee e ambizioni. Dopo aver licenziato Quique Setièn e Abidal, infatti, il club catalano si appresta a una vera rivoluzione in tutti i settori della società. Resta da vedere se le parole di Koeman riusciranno a conquistare Messi. Altrimenti, sottolinea TyC Sports, potremmo davvero assistere ad accadimenti considerati surreali solo qualche settimana fa.

(Fonte: TyC Sports)