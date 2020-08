Marca – L’Inter approfitterà della crisi del Barcellona per fiondarsi su Messi

Dopo l’umiliante sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il Barcellona sta vivendo una delle peggiori crisi degli ultimi anni e la situazione potrebbe peggiorare se Lionel Messi dovesse lasciare il club. Secondo quanto riporta Marca, l’Inter sarà in prima file se la pulce dovesse decidere di cambiare. “L’Inter approfitterà della crisi del Barcellona per andare con tutto per Lionel Messi“, è il titolo del quotidiano. Come sottolineato dall’ex presidente Massimo Moratti, Suning ha la forza economica per provare a portare a Milano quello che sarebbe il colpo del secolo. Certo, tutto è nelle mani di Messi, la decisione finale spetterà a lui.

(Marca)