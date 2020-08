CL – Il Bayern Monaco umilia il Barcellona: 8-2 per i tedeschi. In gol anche Perisic

Una vera e autentica disfatta quella che il Barcellona ha subito per mano del Bayern Monaco. Nei quarti di finale di Champions League, i tedeschi travolgono Messi e compagni con uno storico 8-2. Apre le marcature Müller dopo appena 4 minuti, ma il Barça reagisce e trova subito il pareggio grazie a un autogol di Alaba. I tedeschi caricano a testa bassa e tornano in vantaggio con Perisic. Gnabry e ancora Müller chiudono il primo tempo sul 4-1. Nella ripresa una rete di Suarez in apertura illude gli spagnoli, ma il Bayern dilaga con Kimmich, Lewandowski e la doppietta di Coutinho.