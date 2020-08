Mundo Deportivo – Barça, con Messi si mette male: “Inter e City possibili scelte. Leo vuole…”

L’addio di Lionel Messi è ormai una prospettiva che non appartiene più al fantacalcio, ma alla realtà. E in Catalogna tremano davvero. Anche Francesc Aguilar, noto giornalista di Mundo Deportivo, parla dell’argomento, ammettendo che la possibilità che il numero 10 blaugrana vada via dal Barça è concreta. Ecco le sue parole:

DURO COLPO – “Il Barça, se Lionel Messi se ne andrà, non solo subirà un duro colpo a livello calcistico, ma quasi peggiore a livello economico. L’interesse televisivo, pubblicitario o di marketing non è lo stesso con Leo o senza di lui. Il club sta giocando con il fuoco. Non fa nulla per mettere a tacere le voci. Rispondere che Leo ha un contratto e una clausola di rescissione di 700 milioni di euro non è molto intelligente. Si pensa davvero di vincere una battaglia dopo questa cattiva gestione?”.

CONVERSAZIONI – “Nei giorni scorsi Lionel Messi è stato con Luis Suárez e Jordi Alba, ha visto anche Gerard Piqué, mi dicono nella casa che ha a La Cerdanya. Hanno parlato di tutto quello che è successo, del futuro (tagli salariali inclusi). Si mette male. Nelle conversazioni di Bartomeu con Xavi Hernández e Ronald Koeman, si è fatto il nome di Messi e la partenza di giocatori importanti con stipendi alti e contratti lunghi. Il Barça, con l’ipotetica partenza di Leo Messi, più con l’addio di alcuni importanti giocatori, dovrà affrontare una fase difficile a livello calcistico ed economico. Il vivaio sarà vitale e Ronald Koeman dovrà fidarsi dei giovani di casa, perché non ci saranno acquisti importantissimi”.

L’INTER C’E’ – “Inter e Manchester City appaiono come le due migliori alternative a livello calcistico per un ipotetico futuro di Lionel Messi. Leo cercherà un progetto calcistico coerente, non solo una grande offerta economica. Alla sua età (33 anni) non può sbagliare la sua destinazione“.