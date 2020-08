Repubblica – Messi-Barça, prove di addio: ora Suning ci spera. Psg favorito, ma l’Inter…

Le ultime notizie su Lionel Messi scuotono il mondo blaugrana. L’argentino, rientrato in fretta dalle vacanze, avrebbe comunicato a Koeman che “si vede più fuori dal Barcellona che dentro”. Secondo quanto riporta Repubblica, è comunque complicato immaginarsi la Pulce senza il Barça: “Anzitutto, per una questione contrattuale: fino al prossimo 30 giugno, la Pulce sarà legata al club blaugrana da una clausola da 700 milioni. Il suo ingaggio si aggira intorno ai 110 milioni lordi l’anno. Chi oggi, compatibilmente con i lacci del fairplay finanziario, sarebbe in grado di chiudere un’operazione simile? Nessuno. Ma se il Barcellona, e magari lo stesso Messi, fossero disponibili a ridurre le proprie pretese, l’affare potrebbe interessare – e molto – il fondo qatariota proprietario del Paris Saint Germain“, sottolinea il quotidiano.

“Un’alternativa potrebbe essere il Manchester City, ricchissimo ma sorvegliato speciale dalla Uefa per quanto riguarda il financial fair play. Ultima ipotesi resta l’Inter, anche se Marotta e Conte definiscono lo scenario «fantacalcio» , Zhang sogna l’argentino dal 2016. E a Milano i Messi, padre e figlio, hanno preso due case a pochi passi dal quartier generale nerazzurro. Di certo, mentre i tifosi di mezza Europa sognano di vedere Messi nella propria squadra, quelli del Barcellona per prima volta temono davvero di perderlo”.

(Repubblica)