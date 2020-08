L’Inter sogna Messi: “Leo si sente fuori dal Barça. Ieri a Koeman ha confessato pure che…”

Ha pesantemente scosso il mondo Barcellona l’incontro che ieri Lionel Messi ha avuto con Ronald Koeman. Perché, contro molte previsioni, l’argentino ha confessato al nuovo allenatore blaugrana i suoi dubbi e le sue perplessità su un futuro ancora in Catalogna. Parole che hanno aperto a scenari fino a qualche giorno fa semplicemente clamorosi. Al contempo, però, Messi ha confessato di essere consapevole delle difficoltà a cui andrà incontro qualora decidesse davvero di lasciare il Barça. Ed è proprio lì, sul suo contratto milionario, che si giocherà una partita che vede, al momento, l’Inter in posizione di attesa:

“Messi avrebbe detto di essere cosciente delle difficoltà che dovrà affrontare in caso decidesse davvero di andar via, viste le sue attuali condizioni contrattuali. Perché sempre lì si torna: al ricco legame che unisce Leo al Barcellona, sottoscritto da Messi in maniera volontaria e suffragata da 100 e passa milioni di motivi nel 2017“, scrive la Gazzetta.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)