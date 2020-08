ED – Clamoroso Messi, vuole lasciare subito il Barça! “Scelta già comunicata al club”

Quella che arriva dal Brasile, e precisamente da Estadio Deportivo, è una notizia a dir poco clamorosa, che potrebbe accendere ancor di più i sogni di tanti tifosi che in giro per l’Europa sperano a occhi aperti. A cominciare dal popolo dell’Inter, che vede ogni giorno aumentare le possibilità che l’affare impossibile si concluda davvero.

Secondo la testata brasiliana, infatti, Lionel Messi avrebbe ormai deciso di lasciare definitivamente il Barcellona. Ma non nel 2021. Subito. Direttamente dal Camp Nou, il giornalista Marcelo Bechler lancia l’indiscrezione, parlando di una confessione da parte di una fonte interna al club blaugrana. Messi avrebbe preso questa decisione in quanto il progetto tecnico del Barça non lo avrebbe convinto in vista delle prossime stagioni e avrebbe già comunicato la sua scelta alla società.

Il club avrebbe promesso alla Pulce di costruire una grande squadra per il 2020-21, ma la cattiva situazione finanziaria derivata dalla pandemia da coronavirus cozzerebbe contro le ambizioni della società e dello stesso Messi, pronto dunque a lasciare subito la Catalogna. L’Inter, ora, spero davvero…

(Fonte: Estadio Deportivo)