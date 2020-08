Barça ‘blinda’ Messi. Ma c’è un particolare passato quasi inosservato: è un assist per l’Inter

Nei giorni scorsi, il presidente del Barcellona, Bartomeu, si è affrettato nel dichiarare che Leo Messi ha intenzione di chiudere la carriera nel Barcellona. Probabilmente è anche vero, ma a questo punto ci si chiede perché, dopo tutte le voci delle ultime settimane, la Pulce non si sia ancora espressa sull’argomento. Un particolare passato quasi inosservato che può rappresentare un vero assist per l’Inter che, come vi abbiamo riportato, è al lavoro in Cina per cercare sponsor per finanziare l’operazione:

“In questi frangenti il presidente catalano Bartomeu si è affrettato a dichiarare che Messi chiuderà la carriera nel Barcellona perché l’ha promesso, ma non sfugge il fatto che il campione argentino sull’argomento non si sia ancora espresso. Certo, è difficile pensare che si liberi in questa sessione di mercato, visto che è legato da una clausola da 700 milioni di euro. Però lui nel giugno prossimo può decidere di andar via gratis“.

