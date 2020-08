Capello: “Inter prima rivale Juve. Messi? Finta di Marotta. Conoscendo Suning dico che…”

L’Inter è seconda e chiude il campionato a un solo punto dalla Juventus. I nerazzurri devono avere dei rammarichi dopo questa stagione per uno scudetto sfumato nelle ultime giornate? Questa l’opinione di Fabio Capello:

“Sicuramente l’Inter ha avuto dei momenti in cui si è un po’ persa. Ha cercato una sua identità e credo che l’abbia trovata verso la fine del campionato. Con l’Atalanta si è vista un’ottima Inter. Il rammarico è non aver fatto esprimere il loro valore ai giocatori un po’ prima. C’è un po’ di rammarico, ma lo scudetto non è mai stato in discussione. L’unica che ha messo un po’ tutto in discussione è stata la Lazio. L’Inter è la rivale più pericolosa per la Juventus, perché ci sono le risorse. Conoscendo i cinesi, non credo molto alle parole di Marotta su Messi, secondo me ha fatto un bella finta. Quando dicono che è fantacalcio… Dipende tutto da quello che decidono i cinesi“.

(Fonte: Sky Sport)