Possibilità che Messi vada all’Inter? Bedy Moratti risponde ad un tifoso sui social

Leo Messi all’Inter è stato uno dei temi fortemente cavalcati in questo anomalo calciomercato estivo. L’insoddisfazione dell’argentino per l’aria che tirava a Barcellona e la residenza fiscale presa dal padre a Milano (a due passi dalla sede dell’Inter) hanno contribuito ad accendere i sogni dei tifosi nerazzurri. Uno di loro, a fine agosto, aveva provato ad interpellare la sorella di Massimo Moratti, Bedy. “Cosa sa di Messi all’Inter? Ci sono possibilità?“. La risposta di Bedy è arrivata ma quasi a due mesi di distanza. La sorella di Moratti ha replicato poco fa al tifoso con queste parole: “Non credo si possa fare. Ma non so altro. Forza Inter”.