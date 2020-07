SM – Inter-Messi, Suning fa sul serio: “C’è la prova. Da Nanchino Steven Zhang ha…”

Quello che sembrava solo un fantastico sogno estivo sta diventando un pensiero sempre più concreto. Suning fa sul serio per Lionel Messi. A sostenerlo è Sport Mediaset, secondo cui Steven Zhang, presidente dell’Inter, starebbe pensando davvero di regalare a Conte (che oggi compie 51 anni) il campione argentino. La condizione fondamentale, va detto, è che Messi decida di cambiare squadra alla scadenza (2021) del suo contratto con il Barcellona e di trasferirsi a Milano, dove il padre Jorge sta prendendo casa a due passi dalla sede dell’Inter.

Ma Suning, in attesa di sviluppi, ci sta pensando davvero. E la prova è che, direttamente da Nanchino, Steven Zhang ha dato mandato al vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, di lavorare ai fianchi la Pulce per convincerlo a vestire nerazzurro. Così, il rampollo di casa Suning realizzerebbe il sogno del padre Jindong, che voleva portare Messi a Milano già subito dopo aver acquisto la società, nell’estate del 2016. Suning, riferisce Sport Mediaset, non è affatto spaventata dai 260 milioni di costo dell’operazione per l’ingaggio del giocatore, anche perché ne vorrebbe fare il passepartout per il mercato globale. Quello che sembrava solo un sogno, giorno dopo giorno, sta diventando qualcosa di più.

(Fonte: Sport Mediaset)