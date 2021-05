Gds – Serve poco per migliorare l’Inter. Handanovic nota stonata. De Paul…

Come sottolinea il quotidiano, sarebbe un peccato se i travagli economici frenassero il percorso di crescita

Non rallenta nemmeno un po' l'Inter di Antonio Conte. nonostante lo scudetto già cucito sul petto, i nerazzurri hanno affrontato la gara con la Samp come sempre: aggressivi e con la stessa voglia di vincere. Mentalità che il tecnico nerazzurro ha trasmesso alla squadra. Adesso mancano ancora tre giornate, ma il club nerazzurro guarda al futuro per capire come migliorare una squadra che ha dominato il campionato italiano. Il primo nome è quello di Rodrigo De Paul.