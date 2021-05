Conte: “Gustiamoci le partite, ma l’obiettivo è vincere. Scudetto? L’ho capito quando…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Sinceramente il fatto di aver vinto lo scudetto con 4 giornate di anticipo mi ha fatto approcciare alla partita in maniera più serena senza quella tensione,...

Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Sinceramente il fatto di aver vinto lo scudetto con 4 giornate di anticipo mi ha fatto approcciare alla partita in maniera più serena senza quella tensione, quell'ansia del risultato, di vincere. Questo è accaduto oggi. Nel momento in cui si entra sul rettangolo verde diventiamo tra virgolette degli animali da campo. Morte tua, vita mia. Ho detto ai ragazzi gustiamoci queste quattro partite, ma al tempo stesso sappiamo che ogni volta che entriamo in campo c'è solo un obiettivo: vincere. La vittoria deve entrare nel cervello e diventare un'ossessione. Solo diventando un'ossessione puoi migliorarti e andare uno step avanti. Tutti titolari? La dimostrazione professionale dei calciatori, mia e dello staff di allenare tutti nella stessa maniera. Tutti devono sapere che spartito devono suonare. Vecino, D'ambrosio, Ranocchia, Ashley che ha avuto meno spazio, lo stesso Pinamonti. E' la dimostrazione che c'è un gruppo che ha lavorato bene. Complimenti a loro e al mio staff che ha tenuto tutti in grandissima considerazione. Ho iniziato a capirlo quando abbiamo superato il Milan, quello era un momento topico. I lm omento in cui devi reggere la pressione, dipendi solo da te stesso. Lì i ragazzi sono stati veramente bravi. Dalla partita contro la Samp all'andata, che abbiamo perso, abbiamo ottenuto 16 vittorie e tre pareggi. Vincere con quattro giornate di anticipo significa che hai fatto qualcosa che va al di là della normalità".