Milan-Calhanoglu, rinnovo sempre più lontano: nessun accordo, ipotesi Juventus

Il trequartista turco non ha ancora raggiunto un'intesa con la dirigenza rossonera: possibile addio a fine stagione

In casa Milan continua a tener banco la questione rinnovi, con diversi elementi cardine della formazione di Stefano Pioli in scadenza di contratto a fine stagione. Tra questi figura anche Hakan Calhanoglu: il trequartista turco non ha ancora trovato un'intesa per il prolungamento e, secondo Sky Sport, il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Stallo totale tra le parti, con la società rossonera che ha presentato un'offerta da 4 milioni di euro a stagione e non ha intenzione di migliorarla ulteriormente, mentre il calciatore ne vorrebbe invece 5 fissi senza bonus. Nel caso in cui si arrivasse alla rottura potrebbe inserirsi la Juventus, pronta a mettere a segno un importante colpo a parametro zero. Altre offerte sono pervenute all'entourage del turco in queste ore, in particolare da Arsenal e Chelsea.