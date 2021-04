Milan su D’Ambrosio, l’agente non dice no. “Ma c’è un problema chiamato Inter”

Anche Tuttosport riporta l'interesse del club rossonero nei confronti del terzino dell'Inter: ma i nerazzurri hanno un jolly

E' di ieri la notizia di un forte interessamento da parte del Milan nei confronti di Danilo D'Ambrosio. Il terzino dell'Inter è in scadenza a giugno e il suo agente Vincenzo Pisacane è stato ieri a Casa Milan per parlare anche del suo futuro. Spiega infatti Tuttosport: "Sul piatto sarebbe stato messo un contratto biennale per un giocatore che al Milan potrebbe tornare buono come vice Calabria e vice Theo Hernandez. L'entourage non avrebbe detto no; il problema, per il Milan, è che l'Inter vanta un'opzione unilaterale in proprio favore per prolungare di una stagione l'intesa con D'Ambrosio e tutto lascia pensare che Marotta e Ausilio a fine campionato la eserciteranno, anche perché sono in scadenza pure Ranocchia e Kolarov, loro invece sì, in uscita".