Sky – L’Inter su Chalobah, ma ora ci pensa anche il Milan: le ultime

Nuova concorrente per l'Inter nella corsa a Trevoh Chalobah, difensore inglese del Chelsea e priorità dei nerazzurri per il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo ultime indiscrezioni riferite da Sky Sport, infatti, sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Milan, che vorrebbe prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto.