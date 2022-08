Sky – Inter, in sede arrivato Zhang. Difesa: Acerbi vicinissimo, ma si prova il colpo Chalobah

La decisione definitiva dell'Inter sul nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi e completare così la rosa nerazzurra arriverà dopo la partita di venerdì sera all'Olimpico contro la Lazio. E proprio nella Lazio ora gioca Francesco Acerbi, il nome più vicino in questo senso. Come riferisce Sky Sport, infatti, il centrale è stato praticamente bloccato dai nerazzurri che, se volessero concludere l'affare, ci metterebbero davvero poco. Il primo nome in lista, però, è un altro: Trevoh Chalobah.

Il difensore/centrocampista inglese del Chelsea, infatti, per età e non solo, è il preferito dei dirigenti interisti, che stanno provando a capire quali potrebbero essere le condizioni di uscita del calciatore. Si potrebbe anche trattare, sostiene Sky Sport, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Intanto, chiude l'emittente, nella sede del club in Viale della Liberazione a Milano è arrivato anche il presidente Steven Zhang. Chissà che la sua presenza non possa portare delle novità nelle prossime ore.