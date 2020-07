Le rivali – Colpo di scena Milan, salta l’arrivo di Rangnick. L’agente: “Non è il momento”

Clamoroso colpo di scena al Milan. Salta l’arrivo di Ralf Rangnick come prossimo allenatore e direttore tecnico del club rossonero. Quando sembrava ormai tutto deciso, compreso il destino di Stefano Pioli, ecco la notizia dalla Germania. La nota testata tedesca Kicker riporta anche le parole dell’agente dell’attuale dirigente del Lipsia, Marc Kosicke:

“AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto del buon andamento e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan“.

(Fonte: Kicker)