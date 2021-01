In Francia – Milik, OM-Napoli ad un passo dall’accordo: ultimi dettagli sulle cifre

Milik adesso è proprio ad un passo dall’Olympique Marsiglia. Lo scrivono in Francia, in particolare il sito RMC Sport: l’accordo è vicino tra il club francese e il Napoli. Il giocatore, che sarebbe andato in scadenza a giugno ed è stato associato in passato anche a Juve e Inter, verrà acquistato per 8 mln + 3.5 mln di bonus legati al rendimento. I club stanno finalizzando l’accordo ma si parla di un sì definitivo che potrebbe arrivare nelle prossime 48 ore. L’attaccante è in attesa del via per raggiungere la Francia.

(RMC Sport)