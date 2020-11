Inter, Milik per il piano “iniziale” di Conte. “Marotta non si ferma: vuole un altro azzurro a zero”

Beppe Marotta è sempre molto attivo nell’ambito del mercato degli svincolati. Basta pensare al colpo Diego Godin messo a segno due anni fa o allo stesso Christian Eriksen, per il quale l’ad aveva avviato i contatti già da tempo per prenderlo a zero. Ora il dirigente ha messo gli occhi in casa Napoli, dove tengono banco tre casi in scadenza molto spinosi: Elseid Hysaj, Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic.

Spiega Tuttosport: “Sull’albanese l’Inter, avendo D’Ambrosio e Darmian, è tiepida. Diverso il discorso che riguarda gli altri due, con Milik che – per caratteristiche – può comporre con Lukaku una coppia simile a quella con Dzeko, la prima idea tattica avuta da Conte quando si era insediato in nerazzurro. La questione legata al centravanti è quella più delicata, anche perché lui, a differenza di Maksimovic, non ha mai messo piede in campo dall’inizio della nuova stagione.

Dovesse all’Inter riuscire il colpo, si assicurerebbe molto più di una quarta punta, come nei progetti di fine agosto poteva essere Gervinho. Ci sarebbe comunque da trattare con il Napoli, però – nonostante l’acquisto di Bakayoko – potrebbe essere un’opzione sempre valida quella che porta a uno scambio con Matias Vecino, utile pure per generare per le parti una plusvalenza. L’opzione a zero euro porta a Maksimovic. L’Inter avrebbe già preso contatti con il suo agente, Fali Ramadani, le coordinate dell’affare che presenta cifre abbordabili per il monte ingaggi nerazzurro (il serbo chiede un contratto di 4 anni a 2,5 milioni a stagione)”, conclude il quotidiano.