Il Tempo – Intesa Mkhitaryan-Inter? “Roma seccata, l’offerta e la novità emersa”

Sono ore decisive per il futuro di Henrikh Mkhitaryan . L’offerta dell’Inter è sul tavolo, quella al rialzo della Roma ora anche. L’armeno è chiamato a scegliere tra i nerazzurri e i giallorossi, della situazione ha parlato nel dettaglio oggi anche Il Tempo: “E se ci ripensasse anche stavolta? Quando sembrava un promesso sposo dell’Inter, Mkhitaryan fa un passo verso la Roma. Che gli viene incontro ritoccando verso l’alto l’offerta per il rinnovo. L’armeno decide di restare in bilico fino all’ultimo, ma ora c’è qualche concreta speranza in più per un nuovo lieto fine.

L’incontro di ieri mattina tra Tiago Pinto e l’agente dell’armeno Vincenzo Raiola ha avvicinato le parti. Non ancora al punto di firmare il contratto, ma il quadro potrebbe ribaltarsi rispetto a giovedì scorso, quando da Milano raccontavano di un’intesa ormai raggiunta tra Mkhitaryan e l‘Inter. Notizia che ha seccato non poco la Roma, ormai certa di aver convinto il fantasista a restare proponendogli un accordo di un anno a 3 milioni e mezzo di euro netti, rinnovabile a condizioni “facili”. L’offerta ieri è stata migliorata, non resta che attendere qualche giorno per la risposta definitiva. L’altra novità emersa è che Mkhitaryan in realtà preferirebbe rimanere in giallorosso. In una squadra e città dove si è ambientato alla grande, con Mourinho che spinge forte per averlo ancora in rosa”, si legge sul quotidiano.