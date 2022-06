Mkhitaryan, nuova puntata della telenovela: “Fretta Roma, Marotta convinto che…”

Tra due fuochi. Da una parte la permanenza alla Roma, dall’altra l’approdo all’Inter: Mkhitaryan è chiamato a scegliere

Tra due fuochi. Da una parte la permanenza alla Roma, dall’altra l’approdo all’Inter. Europa League coi giallorossi, Champions coi nerazzurri. È chiamato a decidere Henrikh Mkhitaryan , in scadenza al 30 giugno con il club allenato da José Mourinho. Sono giorni chiave, una decisione è attesa a breve da entrambe le parti. Gli aggiornamenti arrivano da La Repubblica.

“La telenovela Mkhitaryan vive un’altra puntata. La Roma ha alzato ulteriormente l’offerta al calciatore, che è chiamato a una scelta. L’Inter ha offerto un biennale (3.5 milioni netti a stagione) e resta ottimista sul lieto fine dell’operazione. La Roma ha risposto con un annuale con opzione per la seconda stagione per il calciatore classe 1989. Il club giallorosso chiede una risposta rapida a Mkhitaryan e non aspetterà oltre il weekend. Mourinho ci spera ancora, Marotta è convinto del sì da parte dell'armeno: adesso tocca a Mkhitaryan scegliere”, si legge.