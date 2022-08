Il Monza resta in pressing su Icardi, possibile ruolo a Mediaset per Wanda Nara

Resta sempre Icardi l'oggetto del desiderio di Adriano Galliani, che ha già sondato il terreno per l'ex capitano dell'Inter, in uscita dal Psg

Due colpi di mercato nello spazio di poche ore per il Monza, che ufficializza Pablo Marì dall'Arsenal e Andrea Petagna dal Napoli. Per lo spagnolo classe '93, contratto annuale con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Stessa formula contrattuale scelta per Petagna, 27 anni, cresciuto nelle giovanili del Milan. Ma resta sempre Mauro Icardi l'oggetto del desiderio di Adriano Galliani, che ha già sondato il terreno per l'ex capitano dell'Inter, in uscita dai francesi del Psg.