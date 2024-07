In collegamento a Sky, il noto giornalista Paolo Condò ha commentato il trionfo della Spagna ad Euro 2024 dopo il 2-1 in finale all'Inghilterra: "La Nazionale di Southgate ha provato a giocare solo dopo lo svantaggio: ha fatto una partita di attesa contro una squadra più propositiva e l'ha pagata.

Prima delusione nella carriera di Bellingham. Pure in un finale di stagione non all'altezza della prima parte, lui aveva messo la palla per il pareggio di Palmer. Il man on the match è stato dato a Nico Williams, ma il contributo di Dani olmo lo elegge definitivamente".