EDICOLA / CdS: L’Inter c’è ma Morata vuole la Roma. Arriva Cuadrado per un anno

La faccia stupita di Cuadrado sulla prima pagina del Corriere dello Sport racconta lo stato d'animo dei tifosi nerazzurri nelle ore dell'annuncio, ad affare praticamente fatto e per un anno, dell'arrivo del colombiano all'Inter. Ma il quotidiano sportivo racconta anche di un'altra trattativa, quella per l'attaccante che dovrà prendere il posto di Lukaku dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, con la rottura e il suo ritorno al Chelsea. Si parla così di Morata e si legge: "Juve, Inter e Milan ci sono ancora ma lo spagnolo ha in testa una squadra, vuole la Roma".