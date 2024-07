E' fatta per Gaetano Oristanio al Venezia. A riferirlo è il giornalista Matteo Moretto, secondo l'Inter avrebbe chiuso la trattativa

E' fatta per Gaetano Oristanio al Venezia. A riferirlo è il giornalista Matteo Moretto, secondo l'Inter avrebbe chiuso la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Cagliari.