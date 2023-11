Retroscena Conte, Moretto svela: “Nelle scorse ore contattato da…”

Prima di ufficializzare il ritorno di Walter Mazzarri , il Napoli ci ha provato ancora per Antonio Conte . Si è mosso il presidente Aurelio De Laurentiis in persona, lo ha confermato Matteo Moretto al canale Twitch di SOS Fanta.

“È uscito un retroscena su Conte per la panchina del Napoli, è vero che De Laurentiis ci ha provato ancora, ma l’allenatore ha ribadito il suo no”, ha spiegato. Così De Laurentiis ha optato per il ritorno di Mazzarri dopo aver incontrato anche Igor Tudor per il dopo Garcia.