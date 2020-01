Sky – Inter, primo contatto con il Chelsea per Moses: c’è apertura. Ecco cosa manca

Dopo il mancato scambio Politano-Spinazzola con la Roma, l’Inter si muove per trovare un’alternativa all’ex laterale della Juventus. Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il primo nome sulla lista è Victor Moses, che con Antonio Conte ai tempi del Chelsea ha giocato due grandi stagioni, con 78 presenze, 8 gol e 8 assist. Come detto da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, in queste ore ci sarebbe stato il primo contatto ufficiale tra Inter e Chelsea per il giocatore, che potrebbe arrivare in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da parte dei Blues ci sarebbe stata apertura alla trattativa.

Cosa manca, allora, per la definizione della trattativa? Secondo l’emittente, l’ok del Fenerbahce, squadra in cui il giocatore si trova attualmente in prestito. Moses in Turchia sta giocando poco e ha un ingaggio piuttosto elevato. Qualora arrivasse il via libera del Fenerbahce, ecco che l’Inter sarebbe pronta a chiudere l’affare.

(Fonte: Sky Sport)