CorSera – Inter-Roma, la lite va in tribunale? Tutto è nato da Dzeko: Marotta venerdì ha…

Potrebbe finire nel modo peggiore, tra Inter e Roma, la vicenda del mancato scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Roma dopo l’amaro epilogo dell’operazione di mercato starebbe riflettendo sulla possibilità di avviare azioni legali nei confronti dei nerazzurri. Che, da parte sua, avrebbe studiato la contromossa.

Venerdì, infatti, Beppe Marotta avrebbe convocato l’avvocato Cappellini per tutelare eventualmente la società. Una lite nata, a detta della testata, dal mancato approdo all’Inter di Dzeko l’estate scorsa. Scrive il Corriere della Sera:

TUTTO NATO DA DZEKO – “Una banale operazione di mercato che comprende lo scambio fra due giocatori sì di valore ma riserve nel proprio club ha definitivamente acceso la miccia fra l’Inter e la Roma. L’affare sfumato fra i capitolini e i nerazzurri, comprendente Politano e Spinazzola, rischia di concludersi fra urla e alta tensione, a colpi di carte bollate. Sarebbe un epilogo clamoroso, figlio dei veleni estivi per il mancato passaggio di Dzeko alla corte di Conte e per le plusvalenze dei giallorossi realizzate con la collaborazione della Juventus“.

AZIONI LEGALI – “La contesa sul numero delle presenze o il minutaggio da cui far dipendere l’obbligo di riscatto dei giocatori non solo ha compromesso l’accordo in precedenza raggiunto fra i club ma ha pure indotto la Roma a nuove riflessioni. Ovvero studiare gli estremi di una possibile azione legale (…). Non è un caso che venerdì l’ad Marotta abbia studiato le contromosse con l’avvocato Cappellini“.

(Fonte: corriere.it)