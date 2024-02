"Attenzione, si rivela decisiva anche la pretesa di tornare in Italia con tutti gli accordi già firmati dal Racing, blindando così l’operazione. Pochi giorni dopo, infatti, bussa alla porta del club argentino anche il Borussia Dortmund, mettendo sul tavolo quasi 40 milioni. È troppo tardi, però: il Toro è dell’Inter ormai".

