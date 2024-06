Sky – Osimhen, tesoro Napoli. L’erede per Conte è Lukaku. L’altro profilo…

Osimhen sembra ormai sempre più lontano dal Napoli. Costa 130 mln e percepisce 11 mln netti di ingaggio per un gol ogni due gare. In Premier - spiegano a Skysport - l'interesse per il calciatore di De Laurentiis si sta allargando. Se arrivasse davvero quella cifra nelle casse del club partenopeo, sarebbe un tesoro che lascia per sistemare la squadra in più reparti.