" Josep Martinez sempre più in pole per quanto riguarda l'Inter. Ha un contratto fino al 2025 e il rinnovo ai fini della cessione cambia poco perché per il portiere il Genoa chiede sui venti mln: si lavora all'accordo, il ragazzo vuole andare all'Inter". Alfredo Pedullà ha parlato così, a Sportitalia del portiere considerato primo obiettivo per i nerazzurri nel ruolo di vice Sommer.

Su altre operazioni nerazzurre il giornalista ha aggiunto: "Su Valentin Carboni arriveranno offerte, ma non ho riscontri dall'Atalanta di cui si parla. Piuttosto al club bergamasco piace Zaniolo. Gudmundsson va tenuto nei radar va tenuto nei radar e Carboni può essere una carta per avere i soldi per arrivare al giocatore del Genoa. Dumfries? Al momento, ma siamo all'inizio delle trattative di mercato, non ci sono offerte concrete per lui dalla Premier League. Più in là sarà fatto il punto: è un calciatore che andrà a scadenza, si vedrà se rinnova o si penserà ad una cessione".