Musso il dopo Handanovic? “L’Udinese fissa la base d’asta, l’Inter c’è: i dettagli”

Juan Musso potrebbe prendere il posto di Samir Handanovic nell'Inter del futuro: ecco i dettagli e la novità

"Se Handanovic è il presente dell’Inter, Musso può essere il futuro. Nei desideri del portiere che ha giocato al Racing ed è grande amico di Lautaro Martinez, che è cresciuto nello stesso club, c’è l’idea di fare il grande salto. Non solo: Juan vorrebbe restare in Italia dove sta benissimo e apprezza particolarmente la Serie A", spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport . Musso ha da poco compiuto 27 anni ed è uno dei migliori estremi difensori del campionato. L'Inter non ha mai nascosto l'interesse per l'argentino che all'andata fece più di un miracolo, tenendo la porta inviolata alla Dacia Arena.

Musso è da tempo grande amico di Lautaro Martinez, non solo per il periodo trascorso con l'Argentina in Nazionale. "I due martedì viaggeranno insieme sull’aereo messo a disposizione dalla federazione argentina. E parleranno anche dell’Inter, di Milano da cui Musso è attratto. Il portiere dell’Udinese per ora pensa solo a scalare posizioni nella Seleccion. Parte come terzo, ma vuole arrivare a difendere la porta del suo paese", evidenzia La Rosea che stabilisce a 20 mln la base di partenza per il cartellino del portiere.