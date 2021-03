Musso-Inter, sorpasso Roma? CdS: “Pinto offre qualcosa che Ausilio non può garantire”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Juan Musso è finito nel mirino della Roma: il portiere argentino piace anche all'Inter

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Juan Musso è finito nel mirino della Roma. I giallorossi, infatti, cercano un portiere affidabile, in quanto Pau Lopez non sta dando le dovute garanzie.

Musso, però, interessa anche all'Inter, anche se la Roma potrebbe riuscire nel sorpasso. "Tiago Pinto, a differenza del collega Ausilio, può tuttavia offrirgli un incentivo in più: il posto da titolare, che Musso inizialmente non avrebbe con Conte. Il progetto dell’Inter prevede almeno un anno di affiancamento con Handanovic, così come accadde con la Juventus quando prese Szczesny e aveva Buffon. E su questo vantaggio si gioca l’esito della trattativa, naturalmente dando per scontato un accordo economico con l’Udinese che può essere raggiunto grazie all’inserimento di un giocatore: il tipo adatto potrebbe essere Carles Perez, che piace al dt Marino", scrive oggi il Corriere dello Sport. Tra i nomi cerchiati dalla Roma c'è anche Meret, mentre Silvestri è più defilato.