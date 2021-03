Udinese, Marino avvisa l’Inter: “Musso e De Paul? Ci vogliono tanti soldi”

Le parole del dt dell'Udinese sui due argentini: "Non ho il problema di pubblicizzarli, se qualcuno non si accorge di quanto siano forti, per noi egoisticamente è meglio"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato così di Juan Musso e Rodrigo De Paul, obiettivi di mercato anche dell'Inter: "Ci vogliono tanti soldi per prenderli ma noi non è che siamo andati alla ricerca di acquirenti. Non ho il problema di pubblicizzarli, se qualcuno non si accorge di quanto siano forti, per noi egoisticamente è meglio.

Il Napoli? Penso sia una squadra forte con una rosa fortissima. Poteva lottare per lo scudetto. Al di là di quello poi è arrivato un periodo in cui bisogna saper affrontare le tempeste, soprattutto se poi ti viene a mancare il bomber su cui hai investito", ha concluso Marino.