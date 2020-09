TS – Inter, è fatta per il ritorno di Nainggolan al Cagliari: cifre e dettagli

Tra campo e mercato. L’Inter è di scena oggi a Benevento per il recupero della prima giornata ma c’è una trattativa che è pronta a concludersi e riguarda Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre a de Vrij, anche Milan Skriniar dovrebbe tornare titolare contro i giallorossi. Il difensore slovacco è destinato a rimanere all’Inter qualora non ci fossero più rilanci da parte del Tottenham. Anche Hakimi è pronto ad esordire da titolare mentre Bastoni è confermato in difesa ma dirottato sul centro sinistra, dopo la parentesi da centrale contro la Fiorentina.

NAINGGOLAN – Chi invece non sarà a disposizione è, come già anticipato, Radja Nainggolan, fermato da una faringite ma in ogni caso sempre più vicino al ritorno a Cagliari. Secondo Tuttosport, l’intesa è stata trovata, dopo un incontro avvenuto ieri, sulla base di 12 mln di euro più due giovani del vivaio rossoblù, uno dei quali sarà Ladinetti.