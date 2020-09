Inter, UFFICIALE: Nainggolan non ci sarà contro il Benevento. Il comunicato del club

“Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di una faringite”. L’Inter ha comunicato, attraverso un tweet apparso sul sito ufficiale del club nerazzurro, l’assenza del centrocampista belga in occasione della sfida in programma domani al ‘Ciro Vigorito’ contro la formazione sannita allenata da Filippo Inzaghi. Problemi fisici per Nainggolan, che non è partito con il resto della squadra in direzione Benevento, dove la formazione di Conte domani affronterà i padroni di casa nel recupero della prima giornata di Serie A.

Il belga è sempre al centro di voci di mercato e potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra di mercato fissata, che chiuder lunedì 5 ottobre. Nella giornata di ieri l’agente Alessandro Beltrami ha incontrato la dirigenza nella sede di Viale della Liberazione per un confronto sul possibile addio dell’ex Roma, che piace al Cagliari di Giulini.