Nainggolan, ecco l’ultima idea dell’Inter: spunta lo scambio che sistemerebbe ogni cosa

Radja Nainggolan è tra i segreti della grande stagione disputata dal Cagliari di Maran fino a questo momento. Ciò non sposta però la posizione dell’Inter sul belga, come spiega il Corriere dello Sport di oggi: “Nainggolan il prossimo 4 maggio compirà 32 anni, guadagna circa 4,5 milioni a stagione fino al 2022, e il prossimo 30 giugno, avrà un valore a bilancio ancora attorno ai 20 milioni di euro. La prospettiva, dunque, sarebbe quella di un nuovo prestito, magari solo con una parte dello stipendio pagato. Facile anche che, non trovando sponde per giocarsi un’altra chance all’Inter, il centrocampista belga insista per restare al Cagliari, ancora di più se a fine campionato arrivasse una clamorosa qualificazione in Europa League”.

Un nuovo scenario potrebbe però materializzarsi nelle prossime settimane: “Alla luce della situazione, ecco che in viale della Liberazione è spuntata un’idea: proporre al Cagliari uno scambio Nainggolan-Nandez. Evidentemente, il club sardo potrebbe assorbire il costo del Ninja solo grazie ad una super-valutazione dell’uruguayano – quindi oltre i 40 milioni -, ma così l’Inter riuscirebbe a dare un senso all’investimento fatto nel giugno 2018 per l’ex giallorosso. Ad ogni modo, almeno per il momento, Giulini non pare così aperto ad un simile scenario. Nelle prossime settimane, però, potrebbe anche correggere il tiro. Con l’entourage di Nandez, infatti, la tensione resta alta. E il 14 gennaio ci sarà la prima udienza del Tribunale di Cagliari per un contenzioso sui diritti d’immagine sollevato proprio dai rappresentanti del giocatore. Il club rossoblù dovrebbe essere dalla parte della ragione e, a quanto sembra, lo stesso Nandez non avrebbe gradito l’atteggiamento dei suoi agenti. Ma resta il fatto che lo scambio con Nainggolan sistemerebbe ogni cosa”, spiegano i colleghi.