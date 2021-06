Da Cagliari: spunta la data per il ritorno di Nainggolan. Il nodo buonuscita…

Gli ultimissimi aggiornamenti dalla Sardegna sul futuro del Ninja, fuori dai piani dell'Inter e di Inzaghi

Aggiornamenti importanti sul futuro di Radja Nainggolan direttamente dalla Sardegna. Il belga, di rientro all’Inter dopo il prestito al Cagliari, non rientra nei piani della società e del nuovo allenatore Simone Inzaghi per la prossima stagione. L’Inter però non è disposta a fare sconti in questa finestra di mercato. Come riportato da centotrentuno.com, portale vicino alle vicende del Cagliari, “in mezzo al campo si aspetta luglio per salutare il ritorno di Radja Nainggolan. Resta il nodo buonuscita, ma a scanso di sorprese sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso ottobre, il Ninja dovrebbe restare un giocatore del Cagliari anche per la prossima stagione e non solo”, si legge.