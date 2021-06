Inter-Cagliari, tutto fermo per Nainggolan. Sky: “Ipotesi scambio con Nandez….”

Gli aggiornamenti sulla trattativa tra i due club per il futuro del Ninja. Spunta l'ipotesi maxi scambio tra le parti

Radja Nainggolan non rientra nei piani dell’Inter e del nuovo allenatore Simone Inzaghi, ma è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2022. Lui vuole restare a Cagliari, il club sardo vuole confermarlo, ma di mezzo ci sono proprio i nerazzurri. Beppe Marotta e Piero Ausilio non hanno alcuna intenzione di fare sconti al Cagliari per il Ninja in questa finestra di mercato, per questo la trattativa al momento resta bloccata. E Sky Sport aggiorna sul futuro di Nainggolan e parla anche di un possibile scambio tra le parti.