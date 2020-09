GdS – Nainggolan, fattore ambientale: “All’Inter potrebbe non essere motivato perché…”

Il comunicato ufficiale dell’Inter ha annunciato l’assenza di Radja Nainggolan per la sfida di domenica sera contro il Benevento. Per il centrocampista belga, però, bisogna tenere ovviamente conto anche della situazione legata al mercato e alla possibilità che il Ninja torni a Cagliari, dopo la stagione in prestito. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“… Per il Ninja tra l’altro sono giorni caldi perché la sua permanenza in nerazzurro non è scontata. Lui vorrebbe tornare nella “sua” Cagliari, ma i due club faticano a trovare un accordo. All’Inter non va più bene il prestito con pagamento di una buona parte dei 4,5 milioni di ingaggio, vorrebbe monetizzare ma i sardi non ci sentono, forti della volontà del giocatore (…). Oltre all’aspetto economico va considerato quello ambientale. Un giocatore come Radja può fare la differenza quando è motivato e gioca con continuità. Cosa tutt’altro che scontata all’Inter, visti anche l’arrivo di Vidal e il recupero di Sensi“.

(Fonte: gazzetta.it)