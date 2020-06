Inter, Nainggolan: “Futuro? Non ho sentito nessuno. Ma se Giulini avrà voglia di…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito al Cagliari, ha parlato così dopo la vittoria dei sardi sul Torino: “Io mi metto sempre a disposizione, così come i compagni fanno con me. Due giorni fa mi sono messo da solo in gruppo perché mi sentivo pronto. Un po’ mi gestisco, un po’ do. È bello giocare con questo gruppo. Il futuro? Io non so niente, non ho sentito nessuno. Io sono sereno, finisco quest’anno e vedremo. Se il presidente avrà voglia di fare uno sforzo, io ci sto”.