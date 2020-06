Inter-Nainggolan, Gazzetta rivela: “Sì di Conte. E lo avrebbe tenuto se avesse saputo che…”

Il ritorno di Radja Nainggolan in pianta stabile all’Inter è un’ipotesi da tenere in seria considerazione. Anche perché Antonio Conte, allenatore nerazzurro, avrebbe già dato il suo assenso di fronte a questa possibilità. Non solo: secondo la rosea, infatti, l’ex ct avrebbe anche tenuto il centrocampista belga in rosa, se solo avesse saputo che Arturo Vidal, suo grande sogno di mercato per il centrocampo, non sarebbe poi arrivato a Milano. Scrive il quotidiano:

“Avesse saputo che non gli avrebbero preso Vidal, avrebbe trattenuto Nainggolan e forse ha sbagliato a non farlo comunque. Infatti ora sarebbe disposto a riaccoglierlo, per avere in casa un cuore di fuoco“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)