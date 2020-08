Inter, quale futuro per Nainggolan? Occhio alla sorpresa: “Il club potrebbe anche…”

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga rientrerà all’Inter dopo il prestito al Cagliari e la dirigenza deciderà assieme ad Antonio Conte cosa fare di lui. Le pretendenti però non mancano e La Nazione, noto quotidiano di Firenze, spiega quale scenario potrebbe realizzarsi per il Ninja: “La Fiorentina non ha mollato Nainggolan per quella zona di campo, anche se sarà necessario aspettare le decisioni dell’Inter che potrebbe anche prolungare il prestito del belga al Cagliari. Se ne parlerà quando viola e nerazzurri si troveranno per discutere del futuro di Dalbert e Biraghi”.